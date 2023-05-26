行政執行署為呼應行政院推動行人優先的交通安全政策，盼能使「行人地獄」惡名早日消除，針對駕駛車輛不禮讓行人的違規案件，以專案列管並嚴格執行，執行署宜蘭分署受理40件未禮讓行人罰鍰的移送案件，專案列管並加強執行後，已有7案全部繳清。

宜蘭分署指出，趙姓男子去年8月間在新北市萬里區台2線駕駛車輛，未禮讓行人優先通過，遭裁罰2600元未繳納，經移送分署執行，執行署發出催繳通知，趙男在今年5月繳清。

宜蘭縣1名顏姓女子去年8月間在新北市三重區未禮讓行人先行通過，也遭罰2600元未繳納，宜蘭分署執行人員在5月25日前往顏女住處、工作地址分別查訪，在其工作處遇到顏女，顏女當場繳款。

宜蘭分署表示，年初迄今共受理宜蘭地區16件、基隆地區24件，因駕駛汽機車未禮讓行人罰鍰的移送案件，專案列管並加強執行後，已有7案全部繳清，其餘均在積極執行中。