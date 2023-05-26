全國教師工會總聯合會今(26)日召開記者會指出「準公幼」政策問題多，呼籲教育部面對。(全教總提供)

「準公幼」政策問題多，全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)今(26)日召開記者會指出，「準公幼」補助經費自108年度上路初始的新台幣30億元，到111年度已超過100億元，額度已快追上公共化幼兒園政策，且「準公幼」政策良莠不齊，不斷發生巧立名目超收學生、調漲學費、低薪高報等負面情況，呼籲教育部檢討。

全教總理事長侯俊良表示，108年教育部推出「準公幼」政策，從當年30億的經費到111年的100億，整體經費已經接近擴大公共化幼兒園供應量。

侯俊良說明，「準公幼」政策推出以來，面臨許多社會的質疑，包含學費調漲、巧立名目、超收違規、低薪高報等狀況，甚至也有民間團體認為應該要廢除「準公幼」系統。

侯俊良指出，全教總在108年便公開質疑教育部對「準公幼」政策的定位，而當時教育部長潘文忠多次在公開場合強調，擴大學前教育公共化是「主軸」，至於「準公幼」則是「補充」措施，但從目前相關數據顯示，投入「準公幼」的教育資源已經快要超過真公幼，顯然已經打臉潘部長當初主張的「準公幼是補充措施」，呼籲教育部出面說清楚。

教育部回應，「準公幼」機制將於113年8月進入第3個期程，將持續蒐集各方意見，研修合作要件。而「準公幼」如有違反法令，縣市政府可視情節解除契約，以確保幼兒及家長的權益。

教育部並提到，「準公幼」是「平價教保」服務的一環，作業要點有優先招收需要協助幼兒的規定，且招生簡章須備查，會請地方政府研議優化招生作業。

教育部強調，多年來持續補助公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備，並未停止；給予準公共幼兒園設備等補助，是希望透過環境的營造及人員的穩定，讓幼兒獲得適當的學習環境。