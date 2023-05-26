心儀的房子可遇不可求，但這種房子你會想要住嗎？一名女網友表示，最近看上某租屋處，整體條件頗佳，唯一的缺點是一樓沒有大門，雖然周邊鄰居說10多年來都沒有治安問題，但她還是覺得猶豫。對此，有不少人急勸「機能再好都不要」，並分享悲慘的經歷。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，最近想要搬家，好不容易找到一間採光、裝潢都讓她滿意的老公寓，但唯一的問題是一樓沒有大門，等於任何人都可以直接爬上樓梯，少了一道防護讓原PO覺得安全有疑慮。

房東解釋，老公寓長久以來都沒有一樓大門，過去的租客也沒反應有問題。原PO詢問附近鄰居後，對方也說這區的房子普遍一樓都沒有大門，不過住了10多年並沒有聽說偷竊或是其他治安問題，且該地鄰近學區，設有守望相助的辦公室。

鄰居的說法讓原PO聽完覺得安心不少，但還是有點猶豫，「目前是打算如果租的話，要再自己裝一道鎖」，而她也好奇眾網友對於一樓沒門的老公寓有什麼看法，希望大家能分享經驗。

貼文曝光後，一票女網友直搖頭，直說就算房型、機能再好，沒有一樓大門也不會考慮，「你不知道哪天回家，上樓的時候以為後面是某樓鄰居，結果卻是讓你上社會版面的人」、「不要！很恐怖！沒大門代表所有人都可以任意上樓，你的門也許會被動什麼手腳，晚上回家也很不安全」，還有人分享自身經驗，「我住這種的，昨天被人惡意灌膠到鑰匙孔裡面，換了一副鎖，樓上也被攻擊，很可怕的」。

然而，也有人抱持相反意見，認為有沒有一樓大門都沒差，「很多公寓有下面那個門也跟沒有一樣，大家都沒在關，或是下面那把鑰匙隨便路人好像都有的感覺」、「我的公寓有大門，但根本沒在關，只能裝監視器在門口自保」。