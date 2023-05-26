伊朗製「見證者」（Shahed）-136自殺無人機

裏海看似平靜，但由於提供了伊朗直通俄羅斯的航路，如今卻日益繁忙，疑似在從德黑蘭運送武器等貨物到莫斯科。

據CNN新聞網26日報導，專家說，隨著兩國加強合作，裏海航線被用來運送克宮向德黑蘭採購的無人機和彈藥，以加強對烏克蘭的攻勢。

追蹤數據顯示，相關地區的船隻行蹤愈來愈不明，令人聯想到他們刻意想混淆貨物的運送。去年勞合商情社（Lloyd's List Intelligence）揭露，裏海船舶追踪數據的數量差距在9月激增。

而那就在美國和烏克蘭政府說，去年夏天莫斯科從德黑蘭取得無人機後不久。去年秋天俄羅斯使用伊朗無人機的數量增加，包括攻擊烏克蘭重要的能源基礎設施在內，用的都是伊朗無人機。但分析家說，烏克蘭的西方盟友幾乎無力阻止這類武器運送。

俄羅斯改裝伊朗「見證者」（Shahed）-136自殺無人機

This may be how Iran ships drones to Russia in spite of sanctions. Our latest is front page on https://t.co/zIP2sh6NLu now, produced by the brilliant @LaurenGKent https://t.co/qMAknqrLbj — Salma Abdelaziz (@SalmaCNN) May 26, 2023

總部位於倫敦的EOS風險集團（EOS Risk Group）首席情資分析師凱利（Martin Kelly）說，由於伊朗的鄰國亞塞拜然、土庫曼和哈薩克等前蘇聯共和國，還有其他瀕臨裏海，並設有港口的國家既沒有能力，也沒有動機去阻絕這類交運，因此德黑蘭透過這途徑出口軍武毫無風險。