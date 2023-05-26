多取材於都市之外的老舊社區或角落，對殘缺與被遺忘的東西著迷，80後的藝術家蔡孟閶個展《看不見的城市》，希望將自身情感投射在所繪的對象，也藉此重啟對往昔的惦念及自我的探索。

「一直認為創作跟自身所處的環境與生活密不可分，靈感來自於時常在城市與鄉間漫遊行走」蔡孟閶表示，自己對於細碎與非光鮮的東西著迷，對於已然消逝的家鄉或人們安身立命所留下的生活痕跡、都市的改變，或是鐵道與車站的更新而即將消失的風景總有著更多的關注。

將即將消失的記憶以畫筆保存下來，《看不見的城市》延續蔡孟閶對城市景觀，以及人在城市中生活模式與生活痕跡的觀察。「我的很多老房子，其實都是我自己的老家」蔡孟閶指出，此次展出的〈廳堂〉就是小時候可公家的樣子；《都會沒有鐵路》系列則是他在做完老家之後，記錄高中時就常坐火車通勤，如今卻變遷的風景，包括一些本來生活在鐵路旁的居民，居民的生活改變。

儘管非常寫實地呈現所見所感，如〈如果沒有鐵路-2〉他在台南鐵路東移現場拍攝了拆除的房子、牆面裸露而爬竄的鋼筋，當下蔡孟閶感到震驚，但他不選擇以攝影呈現，而是以繪畫方式，選取局部構圖，更多地呈現長時間醞釀後刻意整理的情感；與《都會沒有鐵路》系列描繪城市邊緣的小人物相近，蔡孟閶描繪的植物也是平常隨處可見，不起眼的植物，「這種不主流卻生命力旺盛的狀態，有某種程度的接近」。

策展人王焜生指蔡孟閶的畫游移在城市的邊緣，將某個可能存在卻又不是真實存在的時空情境，以灰階低度色彩營造出孤獨感，讓作品整體色感有著柔和的優雅，以溫暖又不矯情的方式展示對環境變異的關注。