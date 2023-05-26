野生動物獸醫師是不少人心中的夢幻工作，但其實在台北市立動物園的獸醫師們，付出的辛勞和領到待遇不成正比，危險性也不低，像麻醉時要和動物大玩躲貓貓、徒手深入大象肛門替牠治療、壓制孟加拉虎等，聊到為何仍想當獸醫，園方表示，他們只為一股熱情跟想拯救瀕危野生動物的志業，看到動物們再次健康，就會很有成就感。

獸醫師在大象鎮靜或保定的情形下徒手深入大象的肛門內進行藥物治療。（北市動物園提供）

北市動物園長諶亦聰表示，動物醫療好比小兒科，生病對象無法用言語表達真正感受，需靠照顧者或保育員轉述觀察到與平常不一樣的現象，包括精神、食慾、排泄與行為表現等，讓獸醫師得以推測，再來安排相關檢查與治療。

新加入動物園的動物，在完成檢疫前，都會進行完整的健康檢查，圖為雌性金剛猩猩。（北市動物園提供）

諶亦聰也說，多數動物在檢查時需麻醉輔助，獸醫師得常和動物對峙，不論震耳欲聾的獅吼、大玩躲貓貓讓你無從吹箭、在棲架上跳動考驗你的準頭、把工具搶走，甚至有些黑猩猩在被吹箭注射後，還會立即拔起針頭朝獸醫師丟回去，反應不夠靈敏的獸醫師，就可能被扎到。

根據勞動部調查報告指出，獸醫師因接觸不同動物種類，工作環境多樣，職業衛生危害因子包括動物攻擊、化學品接觸、針頭與尖銳物扎傷或割傷及感染人畜共通傳染病等。

園方表示，負責野生動物醫療的獸醫師們，危險程度過之而無不及，例如亞洲象「友愷」食慾不佳，獸醫師要徒手深入大象的肛門內進行藥物治療，因為考量動物安全，麻醉劑量不能下太重，就曾發生麻醉中的孟加拉虎、山獅、黑猩猩等突然甦醒，獸醫師們只能幫忙壓制，也有馬來長吻鱷「酷龍」搬家時，獸醫師和保育員多人幫忙壓制等，危險情境層出不窮。

園方也說，野生動物體型迴異，難有客製化醫療設備，獸醫師常常只能靠腦力激盪動手改造合用工具，目前投入野生動物臨床醫療的獸醫師，不到台灣整體從業人數的3％，加上野生動物的種類繁多，遇到文獻不足時，必須運用其他動物或人醫的醫療知識，要具備高強度抗壓力，才能累積寶貴經驗。

什麼原因讓獸醫師們樂此不疲，園方表示，動物園獸醫師工作，薪資比照公務人員，無法跟開業寵物獸醫師相比，只為一股熱情跟想拯救瀕危野生動物的志業，也能近距離感受野生動物的美好，每次碰到案例可能都前所未有，但只要看到動物們再次健康，就會很有成就感。