野生動物獸醫師是不少人心中的夢幻工作，但其實在台北市立動物園的獸醫師們，付出的辛勞和領到待遇不成正比，危險性也不低，像麻醉時要和動物大玩躲貓貓、徒手深入大象肛門替牠治療、壓制孟加拉虎等，聊到為何仍想當獸醫，園方表示，他們只為一股熱情跟想拯救瀕危野生動物的志業，看到動物們再次健康，就會很有成就感。
北市動物園長諶亦聰表示，動物醫療好比小兒科，生病對象無法用言語表達真正感受，需靠照顧者或保育員轉述觀察到與平常不一樣的現象，包括精神、食慾、排泄與行為表現等，讓獸醫師得以推測，再來安排相關檢查與治療。
諶亦聰也說，多數動物在檢查時需麻醉輔助，獸醫師得常和動物對峙，不論震耳欲聾的獅吼、大玩躲貓貓讓你無從吹箭、在棲架上跳動考驗你的準頭、把工具搶走，甚至有些黑猩猩在被吹箭注射後，還會立即拔起針頭朝獸醫師丟回去，反應不夠靈敏的獸醫師，就可能被扎到。
根據勞動部調查報告指出，獸醫師因接觸不同動物種類，工作環境多樣，職業衛生危害因子包括動物攻擊、化學品接觸、針頭與尖銳物扎傷或割傷及感染人畜共通傳染病等。
園方表示，負責野生動物醫療的獸醫師們，危險程度過之而無不及，例如亞洲象「友愷」食慾不佳，獸醫師要徒手深入大象的肛門內進行藥物治療，因為考量動物安全，麻醉劑量不能下太重，就曾發生麻醉中的孟加拉虎、山獅、黑猩猩等突然甦醒，獸醫師們只能幫忙壓制，也有馬來長吻鱷「酷龍」搬家時，獸醫師和保育員多人幫忙壓制等，危險情境層出不窮。
園方也說，野生動物體型迴異，難有客製化醫療設備，獸醫師常常只能靠腦力激盪動手改造合用工具，目前投入野生動物臨床醫療的獸醫師，不到台灣整體從業人數的3％，加上野生動物的種類繁多，遇到文獻不足時，必須運用其他動物或人醫的醫療知識，要具備高強度抗壓力，才能累積寶貴經驗。
什麼原因讓獸醫師們樂此不疲，園方表示，動物園獸醫師工作，薪資比照公務人員，無法跟開業寵物獸醫師相比，只為一股熱情跟想拯救瀕危野生動物的志業，也能近距離感受野生動物的美好，每次碰到案例可能都前所未有，但只要看到動物們再次健康，就會很有成就感。
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