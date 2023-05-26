屏東有一男子因滯欠牌照稅、停車費、通行費、汽燃費及交通罰單，累欠197件、近20萬元稅費與罰款未繳納，案件陸續移送行政執行署屏東分署執行，男子避而不見，執行官啟動「天眼」系統，找到名下車輛查扣，讓男子急著找來妻子擔保且辦妥分期。

屏東分署指出，當受理案件後後曾扣押男子，但對方被老闆告知要扣薪即申請離職，事後查出他名下有一部2015年房車，分署通知他交出車輛供查封拍賣抵償所欠稅費，男子置之不理，執行人員至戶籍地現場訪查，皆無法尋獲轎車。

屏東分署轉而與屏縣府財稅局合作的「天眼」公務車巡查任務，日前執行人員行經屏東地院附近空地時，車上「移動式車牌辨識系統」偵測發現男子車輛，書記官趕緊貼上封條，並通知拖吊業者將車運回。

男子發現後趕到分署，並表示車輛需接送家人，希望可以讓他保管，隨即由配偶擔保且辦妥分期，才同意暫時讓他將車輛領回，預計案件全部清償再塗銷查封。

有鑑於車輛四處移動不易掌握行蹤，導致欠稅人名下雖有車輛，卻無法有效查扣執行，屏東分署遂自2019年起與屏東縣政府財稅局合作，運用「移動式車牌辨識系統」科技追車，由財稅局將欠稅車輛的車牌號碼建置於公務車上「天眼」車牌辨識系統，雙方定期合作掃街找車，迄今已因此尋獲發現79部車輛。

部分車主當場繳清，未繳納者則由分署查封後拖吊回辦公室準備進行拍賣程序。屏東分署提醒，民眾接到分署寄發的傳繳通知後，可儘速至超商繳納或以虛擬帳號轉帳繳款，否則車輛隨時都有被查獲風險，況被查封拖吊後，尚須另外負擔衍生的拖吊費用，得不償失。