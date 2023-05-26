中國大陸外交部發言人毛寧26日主持例行記者會。有記者提問，據報導，本月27日印太經濟架構（IPEF）部長級會議正在美國召開，討論半導體供應鏈等問題，並有望形成初步文件，對此，毛寧回應強調中方堅決反對。各方應當共同反對美國的經濟脅迫和霸凌行徑，共同維護多邊貿易體制，共同維護全球產供鏈的穩定暢通。

毛寧表示，亞太經濟的成功得益於開放合作、互利共贏。無論是什麼名義的區域合作架構，都應當保持開放包容，而不是歧視、排他、搞保護主義。

毛寧指出，全球產業鏈供應鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果，美國為了限制中國大陸的發展，維護自身霸權，將經貿問題政治化，脅迫誘拉一些國家限制對華出口，嚴重衝擊全球半導體產供鏈的穩定，中方對此堅決反對。各方應當共同反對美國的經濟脅迫和霸凌行徑，共同維護多邊貿易體制，共同維護全球產供鏈的穩定暢通。