睽違四年，2023臺灣國際田徑公開賽本周末在新北市板橋第一運動場再次點燃戰火，這是臺灣田徑圈最盛大且眾所矚目的賽會，本屆共計有13國900位田徑菁英參賽，波蘭鏈球女王沃達雷茲克（ANITA WŁODARCZYK）生涯最佳82公尺98是世界紀錄保持人，親民獲得不少國內選手喜愛，記者會上儼然成為她的粉絲會。

沃達雷茲克與臺灣女子鏈球紀錄保持人余雅倩同台展現女力，余雅倩正朝超越70公尺的目標前進，面對這樣強大的對手她坦言，「完全是來向偶像學習的，會試著從比賽中觀察她的準備動作和技巧，更重要的是那個精神和氣場，希望未來能夠向她看齊！」

這次臺灣國際田徑公開賽被視為杭州亞運的前哨戰，吸引眾多亞洲田徑菁英前來參戰，近期三級跳遠成績突飛猛進的臺灣小將李允辰，將要和韓國選手柳圭玟正面對決，兩人最近一次交手是2月的亞洲室內田徑錦標賽，雖然李允辰最後以第六名作收，但兩人成績僅不到半米之差，希望藉著與強者較量的過程，幫助這些臺灣年輕好手自我提升，逼出更好的自己，面對接下來的世大運和杭州亞運，為臺灣爭取最好的成績！

除此之外，已達標亞運參賽資格的臺灣新生代好手文華佑和林佳興也將在主場嚴陣以待，迎戰菲律賓選手尤巴斯（Janry Ubas）以及古巴選手帕拉達（PARADA ISAAC ALEJANDRO ANTONLO），前者最佳成績7公尺88、後者則有8公尺15的實力，更曾拿下2022 世界青年田徑錦標賽跳遠銀牌。香港3位女將呂麗瑤、俞雅欣、陳佩琦過去也是亞洲田徑頒獎台的常客，疫情3年讓成績陷入瓶頸，上月底在香港田徑錦標賽重新找回比賽的感覺，也期待在臺灣國際田徑公開賽與臺灣選手一較高下，朝田徑亞錦賽、杭州亞運等國際賽場繼續邁進。

2017臺北世界大學運動會以來，臺灣田徑選手人才輩出，堪稱黃金世代。適逢亞運年，各項目國手積極備戰，4、5月陸續參加國際賽以提高競爭強度。臺灣田徑亞運培訓隊4月底開始參加世界田總洲際巡迴賽日本賽事，臺灣最速男楊俊瀚持續高檔演出，除了在廣島織田幹雄田徑紀念賽100公尺項目奪銀，更在接下來的靜岡國際田徑邀請賽200公尺項目拿下銅牌，雖然上週的世界田總洲際巡迴賽橫濱站未能晉級決賽，但10秒23的成績依舊維持不錯的水平。

去年下半年嘗試從短跑項目提速的臺灣跨欄王子陳傑，年初重返400公尺跨欄賽場，上週在橫濱站以50秒13賽季最佳成績達標田徑亞錦賽，繼續朝50秒內的目標全力衝刺。同樣在橫濱站達標田徑亞錦賽的還有陳奎儒（110公尺跨欄項目13秒56）、標槍好手鄭兆村（73公尺88），林昱堂則在前三跳繳出7公尺92的成績後，因身體不適未能繼續出賽。