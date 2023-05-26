上緯指出，接下來的發展重點將投入到熱固樹脂所製複合材料產品退役後的循環再生利用的閉環工程實現，並將於台灣、大陸及歐洲相繼投入循環再生產品，迎接低碳經濟時代。

上緯目前在台灣已建置回收示範線，一年可處理40噸回收複合材料，預計2024年在大陸建置產能，一年可處理2,000噸回收複合材料，最終設計產能為5,000噸，歐洲產能建置則在洽談中。

上緯2023年首季受到通膨壓抑需求能量及新品推展耕耘初期，營收年減32％，因原料趨緩，毛利率18.8％，較去年上升6.7％，淨利0.19億元，較去年減少67％，EPS 0.2元。

上緯於去年初推出革命性創新產品--可回收熱固樹脂「EzCiclo易可收」/「CleaVER可立解」，為過去一直無法解決的回收問題，找到新的有效方案，目前EzCiclo系列產品已取得全球首張熱固樹脂ISO 14021認證，發表回收材料宣言，使用EzCiclo系列產品製作的複合材料，其複合材料回收率可達95%，此一認證充分表現了EzCiclo永續循環使用的可實現性，提供使用者可靠的產品聲明。