北市萬華驚傳工安意外 50歲工人卡3樓鷹架 16:342023/05/26 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市萬華驚傳工安意外，50歲工人卡3樓鷹架。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（26）日下午15時17分，台北市萬華區艋舺大道發生一起工安意外，1名50歲男工人卡在3樓鷹架上，警消獲報到場，工人有意識，趕緊將工人救下，並由救護人員將其送醫治療。 新北新店行政園區傳墜樓 女搭電梯上21樓後摔落地亡 金門50歲男突身體不適倒地 消防局急出動搶命成功 5億高中生墜樓！生母前雇主嘆可憐 曝她為人：樸實、工作認真 #工安意外 #50歲 #3樓 #鷹架 #工人 也許您會感興趣 推薦閱讀 林皇宮氣派宴會廳落漆成娃娃機店 員工踢爆環境差老鼠橫行 07:432023/05/26 社會 《電腦設備》華碩衝刺電競 量製3款玩家顯示卡 14:592023/05/26 財經 婚宴龍頭「林皇宮」爆欠薪 離職員工興訟討公道 07:432023/05/26 社會 YouBike遭駭4萬個資賠償將出爐 蔣萬安：會再研究完整方案 09:322023/05/26 政治 14樓為何有蚊子？網秒懂「這樣來的」專家揭飛行高度 13:592023/05/26 生活 《傳產》都更路漫長 信維大樓小店面每坪月租6500元 07:582023/05/26 財經 新北愛幸福庇護工場開幕 手工皂成企業送禮首選 15:462023/05/26 生活 9歲女搭禮車伸頭看熱鬧 下秒「脖子遭車窗卡死」新娘發現已氣絕 07:402023/05/26 社會 5億高中生墜樓亡！賴家4子女不忍「首發聲」還原20年來恩怨 13:462023/05/26 社會 好市多A肝毒莓風波延燒 國民黨怒轟中央「無能」 12:482023/05/26 政治 停辦3年 清大國際志工團再出發 前進東非、馬來西亞 16:192023/05/26 寶島 強颱瑪娃恐襲台 豐采520防颱加固施工3天 13:442023/05/26 生活 東華大學驚傳女職員墜樓 無生命跡象送醫搶救仍不治 15:042023/05/26 社會 不只戰機！大馬海砸680億買軍備 它最樂 13:582023/05/26 軍事 飛龍瀑布山區雲層厚 今日遺體無法完成吊掛 14:122023/05/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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