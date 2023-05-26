中國駐英國大使館微信公眾號26日消息，有記者提問，英國政府25日發表第52分《香港問題半年報告》，稱中方繼續違反《中英聯合聲明》及《香港國安法》損害了香港法治和人權等。對此，大陸駐英使館發言人回應，《中英聯合聲明》未賦予英方在香港回歸後對港任何責任。

陸駐英使館發言人稱，英方報告歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

發言人說，《香港國安法》以及修改完善後的選舉制度的實施，有力推動香港實現由亂到治，並進入由治及興新階段。當前，香港法治和經濟社會穩定發展，香港居民依法享有的言論、新聞、結社等權利自由在更加安全的環境中得到更好保障。事實就在那裡，豈是英方報告所能抹煞。

發言人強調，香港在英國殖民統治時期沒有民主可言，各方對此都很清楚。《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任。英方反覆拿《中英聯合聲明》說事，妄議中方治港政策，本質上是要為「反中亂港」勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港。這絕不可能得逞。

發言人稱，香港是中國的香港。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。再次敦促英方摒棄殖民心態，尊重現實，停止干涉香港事務和中國內政，停止破壞香港繁榮穩定。