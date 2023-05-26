台南市南科園區過去開發過程發現大量5000年前的史前遺址，馬祖的亮島在2011年更發現8300年前的史前人骨，連江縣長王忠銘26日造訪台灣史前文化博物館，兩方簽署合作備忘錄，未來共同探究史前人群的生活面貌。

連江縣馬祖列島不僅有豐富的戰地文化，更發現多處史前的文化資產，其中以2011年在亮島發現的「亮島人1號」最為知名。是1位距今約8300年前的史前人，骨骼保存良好，是台灣目前考古學發掘成果中，新石器時代最古老的史前人骨。

台南科學園區在開發過程中，出土大量史前遺留的生活物品與墓葬，共發現2508具史前人骨，放置在史前館南科考古館保存與研究。館內保存最久遠的人骨距今約5000年，屬大坌坑文化時期，是南科地區最早的人群。

去年起，史前館與馬祖在地博物館針對考古遺址管理維護、考古文物科技應用等面向展開交流，這次藉由簽署合作備忘錄，提升雙方文化交流及資源共享，未來期待結合馬祖列島與台灣兩地的考古資源。

史前館長王長華表示，史前館有考古學、體質人類學、地質學及教育推廣專業團隊，盼未來雙方攜手合作共享考古學術資源。

連江縣長王忠銘表示，史前館提供國家級博物館資源，締造國內博物館協力的典範，未來合作愈廣，力度愈強。

史前館南科考古館策畫明年1月推出合作的第1檔主題特展，內容呈現史前亮島及南科園區的人群故事。