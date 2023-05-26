輝達周三盤後公布上季營收年減13%，為71.9億美元，經調整後每股盈餘年減20%，為1.09美元，均優於市場預期。

更讓投資人驚豔的是該公司看好其AI晶片需求將大幅成長，並端出比分析師預測還高出逾50%的本季營收預測。

執行長黃仁勳將之歸功電腦產業正同時經歷兩大變革，即加速運算和生成式AI。

●3檔直接受惠股

分析師點名輝達財報和AI狂熱受惠股包括輝達設備供應商艾司摩爾（ASML），以及為其提供高階GPU技術的台積電。

黃仁勳在財報發布後曾表示：「今年一月，新的需求非常高，我們不得不『額外下單』，我們為今年下半年採購的供應量多出許多」。

投銀Wedbush Securities出具報告指出，雲端供應商將成為輝達 增加數據中心供應的主要受益者。這也反映在企業雲和AI公司Cloud Super Micro Computer周四股價飆漲23.41%，收在206.86美元。三天前，該公司宣布與輝達達成一項數據中心解決方案。

●2檔恐坐冷板凳

輝達的成功可能讓英特爾和超微（AMD）備感壓力。

隨著科技業從CPU轉向GPU，全球GPU一哥輝達所造出的浪自然不會讓所有的船都漲起。

英特爾是CPU市場龍頭，而超微是英特爾主要的競爭對手。

黃仁勳表示：「引爆點是生成式AI，我們知道CPU的版圖擴張已經放緩，我們知道加速運算才是前進的道路，然後殺手級的應用便出現了」。

但對英特爾和超微來說，或許也不全然只有壞消息。

Wedbush在報告中指出，AI需求成長可能帶來更高的CPU規格要求，最終能為這兩家CPU大廠創造在未來搶攻AI晶片市占的機會。與此同時，我們持續看到AI投資增加可能在近期內蠶食標準型數據中心伺服器的需求。