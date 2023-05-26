一名騎機車的年輕女騎士日前被目擊在半路直接朝路邊水溝蓋「吐一口」，疑似是口水或痰，畫面曝光引起熱議。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

一名騎機車的年輕女騎士日前被目擊在半路直接朝路邊水溝蓋「吐一口」，疑似是口水或痰，畫面曝光引起熱議；有網友認為太噁心「風大還會牽絲，飄向後方」、「騎太快吐時會抹到臉頰上」，但多數人認為女騎士相當厲害「其實很準耶，滿強的，平衡感很好」、「超準的！移動中還能那麼準」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一名女騎士在新北三重重新路四段騎車行駛時，前方號誌辯為紅燈後，女騎士放慢速度，之後轉頭朝路邊一處水溝蓋「吐了一口」，疑似是口水或痰，口中液體就不偏不倚掉進水溝裡，畫面曝光引起熱議。

影片標題稱「當妳趕著上班，卻發現....還在嘴巴裡面的時候？」原PO貼出行車紀錄器畫面說「吐得滿準的…所以應該不是第一次？」其他網友留言「行經間還能吐到水溝蓋是真的厲害」、「其實很準耶，滿強的，平衡感很好，以女生來說」、「給我勇氣我也不敢騎車中吐東西，太噁心了，風大還會牽絲，飄向後方」、「其實蠻有水準的，還忍到水溝蓋，又快有準又衛生」。

還有網友留言「不輸我當年吐檳榔渣功夫」、「他至少蠻準的」、「超準的！移動中還能那麼準」、「最後停車前，有一個要拿包包的動作，可能是要拿衛生紙擦嘴邊」、「蠻有經驗的，若騎太快吐時會抹到臉頰上」。