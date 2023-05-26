台中市發放物調券，許多民眾排隊領取。（民眾提供）

台中市府推出30萬份「物調券」，讓民眾能用200元兌換面額400元的券在兌換場域消費，計畫振興基層商家經濟。台中市議員周永鴻26日指出，中市府未能「雨露均霑」，多個行政區未有物調券領取及使用地點，包括石岡區、大安區、新社區、外埔區以及潭子區等五個區，各點發放份數分配機制不清，讓部分攤商感到委屈，認為自己是市府眼中「次等公民」。

市議員周永鴻指出，物調券首波15萬份從25日起在70處公有零售市場、攤販集中區和商圈開放兌換，並限制在兌換場域內使用，但並非台中市全部行政區皆有兌換點。他提到，梨山有規畫發放點，但超過10萬市民的潭子區，卻未有一處可以領取並使用。

周永鴻舉例，大雅公有零售市場、大雅學府商圈屬於同個生活圈，店家數相當，分別為43家和42家，但商圈有3000份券可發放，公有零售市場卻僅有1000份，足足少了兩倍。大雅公有零售市場攤商不解物調券的辦法規定為何，導致數量分配落差大，覺得不被重視，質疑市場攤商是否被市府視為「次等公民」？

神岡公有零售市場的攤商也反映僅被分配到500份，紛紛質疑市府分配標準何在，竟成為分配數最少的市場之一？難道這邊攤商就不用被振興？

周永鴻要求市府通盤考量，規劃增加兌換點，不要讓部分行政區無處可領可用，雨露均霑；同時要求檢討數量分配機制，才有機會全面振興基層經濟。

台中市經發局表示，潭子區目前無台中市公有零售市場，亦無台中市列管合法攤販集中區或商圈，因此無物調券發放執行地點，不過臨近場域均規劃有物調券發放，如總站夜市、昌平夜市、東光市場、大雅市場、豐原第一市場、昌平商圈、廟東商圈、大雅學府商圈，歡迎民眾把握第二階段6月20日至6月21日，前往兌換，第二階段發放的物調券，可使用至6月25日。

經發局指出，物調券分配數量是各類別場域依其規模大小、攤商店家數量進行分配，在事前準備工作階段，各類場域均分別召開至少兩次以上說明會議，市府也於事前充分向各自治組織說明物調券分配數量相關原則。