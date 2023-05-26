隨著各上市、上櫃公司年度股東常會陸續舉行，為維護士林地檢署轄內各公司，在召開2023年股東會時順利進行，不受暴力或其他不法方式滋擾，以維繫國內友善、健全、穩定之投資環境，士檢26日上午召開「防制上市櫃股東會滋擾事件聯繫會報」，邀集法務部調查局台北市調查處、新北市調查處、台北市政府警察局、新北市政府警察局各刑事警察大隊，共同研議防制及偵查策略以防患於未然。

士檢檢察長顏迺偉對相關議題十分重視，表示將會同警調，積極防制上市、櫃公司股東會滋擾事件發生外，另行文轄內各司法警察機關，提醒各相關執法單位於股東會召開期間，密切注意轄內股東會議進行情形，士檢經濟專組主任檢察官陳彥章則擔任聯繫窗口，專責處理相關案件。

此外今日會報中，台灣高等檢察署戴東麗檢察官與會指導，會中安排各警調單位針對如何防範不肖份子之滋擾行為接力進行報告，以憑藉集體辦案之經驗，共同研議及時、有效之防制策略與具體作為。

為求保護防範零死角，會中達成共識，各警調單位指定之聯繫窗口，即刻起與本署成立聯繫管道，爾後轄內若有上市、上（興）櫃公司提出查訪、監控或蒐證之請求，或遇有滋擾事件發生，均應立即與本署專責窗口陳彥章主任聯繫通報，俾能依法迅速妥適因應。

顏檢察長於會中指示，為遏阻黑道幫派或職業股東利用上市、櫃公司股東會場合遂行暴力、恐嚇等犯罪行為而滋擾正常會議之進行，請各執法同仁秉持「有效預防、最小干擾，依法排除、嚴查速辦」之原則，積極應處，各警察機關並應落實內政部警政署訂頒之「警察機關防制非法干擾上市上櫃公司股東會實施要點」，對於轄內有可能發生滋擾事件之公司及可能為滋擾之人士，事前積極蒐報，事中通盤掌握，事後有效約制，各執法單位於監控蒐證過程中，應採取干預最低之手段，不可恣意干預股東會之正常運作；如具體滋擾行為已涉及刑責，而符合現行犯之要件時，應嚴密蒐證、依法逮捕，並從速報請本署檢察官依法指揮偵辦。

士林地檢署強調，針對黑道幫派或有心人士透過暴力手段或其他不正方式恐嚇股東或是干擾股東會正常運作之案件，本署均將嚴查速辦，絕不寬貸，以護良善，並保障合法股東及公司之權益，共同維護國內經濟投資環境之健全發展。