「新北健康大步走」結合全市29個行政區，帶起規律運動的熱潮，讓生活即運動，運動即生活，新北處處都是運動場。（陳慰慈攝）

淡水、八里智能衛生所今同步啟用，新北市衛生局表示，將持續透過產、官、學、研的合作，以衛生所作為健康實證場域，導入資訊科技，提供多元及可近性的健康服務，並以時下簡單、便利的通訊軟體，開啟與民眾便捷的對話溝通服務。同時，為帶動規律運動與身體活動風潮，新北市推動「走路」運動，鼓勵市民在生活中執行運動及減碳。

新北市長侯友宜表示，新北市人口居全台之冠，地理樣貌多變、族群多元豐富。為建構安居樂業的宜居城市，透過聯合國永續發展目標（SDGs）接軌國際，衛生局為落實SDGs 3、10及11等指標，推動「智能衛生所」及「新北動健康」等健康政策，去年完成4年10區智能衛生所的目標，今年從建置完成淡水區智能衛生所出發，邁向2030年全市29區智能衛生所願景。

此外，為預防長者衰弱，延緩失能的問題所開始推動的「新北動健康」政策，今年鼓勵民眾為自己的健康作把關，推出「新北健康大步走」政策，結合全市29個行政區，全市動起來，一起為健康齊步走，帶起規律運動的熱潮，讓生活即運動，運動即生活，新北處處都是運動場；更藉由日常走路的力量，落實健康減碳生活，呼應新北市對於永續的承諾。

衛生局長陳潤秋說，今年3月推出「動健康4.0－新北健康大步走」政策後，攜手市府各局處及29區公所積極合作，區公所盤點轄內適合民眾健走的步道或環境，融入特色景點、地標或公園，目前已完成全市100條的健康大步走路線，推薦並鼓勵市民多運動及減碳；同時，結合新北動健康APP，還可以獲得健康幣獎勵。