毒防局設置「毒品防制宣導區」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

為了強化反毒，有效提升國軍官兵反毒知能，海軍司令部於左營區海軍官校邀請高雄市毒防局合作，軍風紀專案巡迴宣教場域設置「毒品防制宣導區」，學生仔細觀察聆聽毒品樣態，提升國軍的防毒知能。

海軍司令部於左營區海軍官校辦理國軍112年度軍風紀專案巡迴宣教，為強化反毒，有效提升國軍官兵反毒知能，特邀請高市府毒品防制局合作於宣教場域設置「毒品防制宣導區」進行反毒教育宣導，分別於5月26日、6月2日、30日3場次宣導。

毒防局局長林瑩蓉26日上午率隊前往海軍官校拜會，並視察毒品防制宣導區，由海軍官校劉寶文校長、國防部軍督副處長傅上校、海軍司令部軍督組長施上校、保修指揮部監察官高中校等人接見並探討毒品防制現況。

林瑩蓉提到，對海軍單位支持毒品防制工作的推動深表感謝，尤其國軍單位是毒防局推動毒品防制業務的重要夥伴，與最高軍事法院檢察署長期合作深入南部地區軍事單位及軍事院校進行反毒宣導，同時自今年3月起也與最高軍檢署合作，就南部法服中心轄下單位有涉毒情形的國軍官兵，轉介毒防局來進行多元輔導，希望能持續合作強化提升國軍的防毒知能。

海軍官校劉寶文校長表示，國軍負有保國衛民的重責大任，因此查緝海上毒品走私、防堵毒品的危害、維護國軍的身心健康是國軍單位非常重要的任務，今年陸海空三軍部隊單位主官（管）、士督等重要幹部的巡迴宣教，並感謝毒防局在反毒教育宣導的協助。

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