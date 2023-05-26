梅雨季來臨，颱風季接力跟上，桃園市多處遇短延時強降雨易淹水，市府輔導地方成立32個水患自主防災社區，透過非工程手段減輕水患帶來的災情，今邀請專家學者向各社區指揮官分享科技防災模式。桃園市長張善政表示，面對大雨大家都希望「不要淹水」，市府責無旁貸，也會支持各社區需要的防災人力與物力，喊話民眾一起將家園打造為全台第一的宜居城市。

桃園市水務局今辦理水患自主防災社區指揮官座談會，邀請台北大學教授洪鴻智、台灣整合防災公司經理黃金華、台大天災中心博士潘宗毅擔任「科技防災與社區實踐」專題與談人，並結合社區分享自身防災故事，讓桃園各地的指揮官與幹部們充分瞭解如何透過科技自主防災。

水務局指出，5月開始進入汛期，面對極有可能造成災情的短延時強降雨、河水暴漲或颱風等，除做好萬全準備及應變外，也需防災社區的隊員採取積極應對方式，使用非工程手段，減輕水患帶來的災情。

桃園市水務局今邀請專家學者向各社區指揮官分享科技防災模式。（蔡明亘攝）

桃園多處社區也在經濟部水利署水患自主防災社區評鑑中獲得優秀成績，去年度提報評鑑16處社區，共計11處社區獲獎，其中觀音區樹林里連3年榮獲全台僅有5大種子社區的殊榮；八德區瑞德里、中壢區普忠里榮獲特優；桃園區春日社區與龍潭區上華社區榮獲優等；中壢區石頭社區、中壢區仁德里、蘆竹區南興社區與首度參與評鑑之蘆竹區長興里榮獲甲等；中壢區健行里與八德區瑞豐里榮獲特殊貢獻獎。

張善政表示，梅雨季到來，日前已經下了幾場大雨，現在又有颱風在台灣東邊，有機會靠向台灣，民眾最關心下大雨時「不要淹水」，市府責無旁貸，絕對支持社區防災需要的人力和物力，讓民眾無後顧之憂安心顧好社區，桃園是大家的，大家一起努力讓家園變成全台第一名的宜居城市。

桃園市觀音區樹林里連3年榮獲全台僅有5大種子社區的殊榮。（蔡明亘攝）

觀音樹林里長黃文章分享，草創初期較不懂如何經營，經過輔導團隊建議，讓他們瞭解社區需要的資源與做法，目前樹林防災社區成員約66人，旗下擁有6支分隊包括水環境巡守隊、海岸巡護隊、守望相助隊、環保志工隊、關懷據點的祥和志工隊與空汙巡護隊，陸海空都顧到，暴雨來臨前，會成立防災中心待命，平時也會進行清溝、淨灘和防災演練的工作備戰。

水務局說明，面對即將到來的汛期，除輔導各社區完成防汛演練、防災知能教育、防汛物資盤點等，也針對社區環境與水文特性，辦理區域聯合防汛演練及清溝總動員，讓社區之間在災前，與社區青年共同維護溝渠暢通，災時則能形成相互幫助的網絡，強健社區防汛動能。

水務局表示，今透過座談機會，讓各社區更瞭解市府目前的防災政策及科技防災做法，同時透過與各社區指揮官與志工的互動，更理解社區對自主防災的想法，讓市府與社區合力面對汛期，期待今年度社區能全體總動員，社區夥伴與政府齊心協力共同防汛。