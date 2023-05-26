公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，不得登記成為候選人，立法院今天下午進行表決，最後以56票贊成、30票反對，三讀通過民進黨版本，民進黨無人跑票，意即前總統陳水扁死諫無效，依規其兒陳致中確認終身不得參選。

行政院版本的排黑條款中，有兩大爭議事項，分別為「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」，各黨立場不一，國民黨主張加嚴，時代力量則以違憲為由反對。

最後的表決環節，出席的89名立委中，共56人投下同意票、30人投下反對票、3人棄權，順利三讀通過。

陳玉珍說，內政委員會共舉行7次會議，進行了充分討論，各黨各派事實上已經達成了刑度、限制參政權等的初步共識，但昨天游錫堃院長召開了黨團協商後，民進黨的代表完全不尊重委員會所通過的修正條文，甚至還說到院會表決見真章。

陳玉珍批，民進黨的相關代表們，從來沒有實質參與委員會討論，卻直接否定內政委員會的委員們努力審查的結果，完全展現出執政傲慢的態度。

陳玉珍說，2016年民進黨團發表新國會改革宣言，提出要落實委員會中心主義的改革主張，曾特別強調委員會專業審查的重要性，但等到完全執政後，委員會中心主義就淪為過水，全部都是柯總召說了算，難怪民進黨說在委員會審查都沒有用，根本就是傻子。

陳玉珍強調，民進黨的版本只是遂行賴清德一言堂制的立法，幾乎推翻內政委員會初審時做的決議，讓民進黨倡議多年的委員會中心主義淪為笑話，當年高喊要落實委員會功能的民進黨，綠色的雙標紀錄再添一筆。她指出，國民黨團版本才是按照內政委員會眾多委員提出的版本。