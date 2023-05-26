高鐵公司送愛到偏鄉！南投縣國姓鄉育樂國小是所鄉村迷你小學，全校僅28位學生，甚少出遠門。高鐵公司多年推動偏鄉、弱勢等相關計畫，育樂國小全校師生26日上午在高鐵台中站的協助下，搭乘高鐵前往桃園參觀高鐵探索館，展開寓教於樂的探索之旅。

今日高鐵初體驗，無論閘門口放入車票、通過閘門以及認識月台上的旅客資訊系統都令孩子們感到新鮮有趣。（高鐵公司提供／潘虹恩台中傳真）

今日高鐵初體驗，無論閘門口放入車票、通過閘門以及認識月台上的旅客資訊系統都令孩童們感到新鮮有趣。高鐵台中站站長邱奕貴也特別到場為孩子們送上祝福並與師生們開心合影，場面歡樂溫馨。育樂國小校長簡文益說，全校學生幾乎都還未曾搭過高鐵，因此當小朋友得知要搭乘高鐵出外旅遊，都開心得睡不著覺。

簡文益表示，育樂國小位於南投縣國姓鄉，是所典型的鄉村迷你小學，全校只有28位學生，家庭多為務農，因位處偏僻，交通不便，學生甚少外出到遠地，這次出遠門小朋友都很興奮。

南投縣國姓鄉育樂國小全校師生26日前往桃園高鐵探索館參觀。（高鐵公司提供／潘虹恩台中傳真）

簡文益進一步指出，位於桃園的高鐵探索館除了有豐富的鐵道文物展覽之外，更有許多互動裝置，像是1：1比例的700T駕駛模擬艙等，讓小朋友非常期待。此外，南投是全台唯一不靠海的縣市，這次也就近安排參觀首座都會型水族館，讓孩子們多認識海底世界，增廣見聞。

邱奕貴則表示，希望透過這次探索之旅，讓孩子們體驗高鐵的便捷，從真實接觸中學習生活知識；未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，提供旅客安心乘車的環境空間及舒適便捷的旅運服務，更持續散播愛與溫暖，積極實踐台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。