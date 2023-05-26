遠傳以5G技術為本位，拓展企業客戶及打造創新數位應用服務，整合企業升級轉型需求並同步精進數位轉型腳步，攜手新創團隊發展具市場競爭力的5G創新服務，將開發資源效益最大化，為產業持續注入新動能。本次於「台北國際電腦展」展出的五家新創團隊（三維人、GranDen狂點、Chimes AI、智慧貼紙、創星物聯）橫跨車聯網、AR/VR/全息投影、AI應用、智慧製造、金融保險等領域，呈現多元化數位解決方案，在世界級的舞台上展示豐碩新創成果。

遠傳執行副總經理暨資訊長胡德民表示，「台北國際電腦展」是國際級的科技盛事，全球資通訊大廠同時齊聚一堂，其中InnoVEX新創展區更是亞洲最具指標性的新創平台，「遠傳新創加速器」進駐InnoVEX新創展區，展出結合「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）科技的指標型共創案例，攜手台灣新創團隊走向海外，同時遠傳也將與來自全球22個國家，400家參展的新創團隊探索共創機會，鏈結台灣與世界的新創資源，為台灣新創生態圈注入更多新動能。

遠傳2021年底宣布成立「遠傳新創加速器」，第一期成果亮眼，在智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域獲得好成績，達成12個企業共創指標型案例、53個洽談中合作案，潛在商機突破一億新台幣；第二期擴大招募範疇，從5G、元宇宙等領域延伸至全球關注議題，橫跨智慧醫療、智慧城市、ESG淨零、新經濟、智慧零售、智慧工廠/製造、金融保險、元宇宙、社會創新等九大領域，26家新創隊伍獲選。