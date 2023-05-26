對於法人關切透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）評價的金融資產損益狀況，遠東銀發言人林建忠指出，資產負債表中的其他權益項目去年底減損約17.05億元，至首季底已收斂至12.48億元、回沖4.57億元，預期今年應會有更大幅度改善。

遠東銀2023年首季合併淨收益30.55億元，季減9.33％、年增達20.01％，提存前淨利13.48億元，季減5.9％、年增40.79％。受提存費用3.7億元，季增近1.58倍、年增達79.07％影響，使稅後淨利8.49億元，季減達27.64％、仍年增達28.54％，每股盈餘0.21元。

觀察遠東銀首季收益來源，利息淨收益17.02億元，季減3.9％、年增4.87％。手續費淨收益6.39億元，季增達38.44％、但年減4.01％。金融交易淨收益6.26億元，雖季減40.34％、但年增達2.7倍，為主要成長動能，主因今年股債市相對去年同期明顯回穩。

遠東銀首季放款餘額4690億元、年增7.5％，其中以對中小企業年增達逾2成為主動能。存款餘額6310億元、年增3.7％。存放利差1.49％，年增0.02個百分點，主要受放款及資金結構影響，台幣利差降至1.3％、外幣利差升至3.39％。

遠東銀首季逾放率0.34％，雖季減0.02個百分點、但年增0.1個百分點，備呆覆蓋率412％，季增20個百分點、年減146個百分點，主因配合重整計畫調整提呆進度。不過，放款覆蓋率升至1.4％，季增0.01個百分點、年增0.08個百分點，且優於同業平均1.35％。

林建忠對此說明，目前有3筆金額較大的壞帳，第一案歷經2季分次提存，已於4月全數打消。第二案的最新分配計畫已公告，第三案的1000萬美元中國大陸壞帳已重整成功，預期最遲均會在今年解決，若這3案均順利解決，逾放比將可優於同業平均水準。

展望後市，遠東銀營運策略仍維持穩健成長，在獲利不錯及完成增資下，去年底普通股權益資本比率及資本適足率均明顯提升，優於同業整體平均，總資產7650億元、年增5％，淨值560億元、年增達13.2％，有助強化業務及財務表現。

同時，預期央行升息將在今年告一段落，遠東銀為掌握升息末段，已提早布局股債市投資部位，提升資本所得及高利差，其中海外淨收益占比已提升至24.2％。除了追求業務成長外，因應國內外總體經濟趨緩，亦將重視風險控管、改善資產品質。