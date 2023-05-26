復興商工近幾年在新北市教育局旗艦加速器與頂尖群科計劃經費補助下，榮獲第42屆新一代設計展金點新秀設計產學合作設計類新秀設計獎。（復興商工提供）

復興商工近幾年在新北市教育局旗艦加速器與頂尖群科計劃經費補助下，榮獲第42屆新一代設計展金點新秀設計產學合作設計類新秀設計獎，校長陳效宗表示，學校一向重視學生創新實務實作與產學合作鏈結等課程，學生在校內舉辦各項單元實作特色課程及大型展演活動下，提供學生創作及磨練的機會，讓學生有堅強的設計實務能力。

復興商工課程強調技職教育「務實致用」的特色，培養學生具備「專業技能」與「產學合作」能力，並鼓勵技職學生用專業及技能鏈結世界，培養為國際技職人才。學生團隊以Color Kid獲得2023金點新秀設計，參加同學有廣三義陳玉雯、王憶瑄、柯彤薇、洪子涵、黃苡瑄、葉宸菲、詹媛婷、劉子渟、蔡佳妤、吳易霖等，同學表示本次能獲獎團隊皆超高興，期盼未來學習能挑戰更大設計競賽。

獲獎指導許得輝表示，同學平時在專題實作課程做中學習，從暑假輔導課起一連串專題製作題目核心方向的擬定，在教學中融入專業技術與設計理論基礎，在專題實作課程學生透過團隊合作、溝通、討論與學習，不斷的修改，將與生活中的議題作為創意的發想，今年有不少作品積極回應環境永續、全球時事、教育與生活品味等議題，透過品牌的形象設計，注重發現問題的角度與精確性，以及解決方案在概念、形式、材料及技術應用的創新性，而美感及潛在市場價值與商業的可行性，讓包裝不只是一種裝飾或包材，有出色表現，重視設計概念的獨特性、內外包裝的整體性，以及能否在有限版面有效率地溝通品牌或產品特性，都是學生的發揮與學習，鼓勵同學多觀察體會日常生活，或深入且紮實地研究議題，這次在許多作品中看見學生對於環境及使用者的敬重，創意值得鼓勵。

陳玉雯同學表示，在高中階段就有機會跨界與大學生一起在新一代設計展中同場競技，充滿著熱血的企圖心，透過平時在學校的專題實作學習，對設計的熱情能在這次的比賽中有好的成果，也是難忘的高中經驗。

該校學生畢業展學習成果新視力展示系列計有新一代設計展（5／19－5／22）、校內畢業展（5／26－5／28）、美麗永安精品展（5／28－6／13）、台南新銳藝術設計展（5／29－6／2）、國立藝術教育館精品展（6／7－6／11）等活動，歡迎各界喜好藝術設計參觀給予同學支持與鼓勵。