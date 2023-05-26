日本警方逮捕了中野區議會議長青木正道的31歲長子青木政憲，他涉嫌在長野縣中野市使用獵槍射擊斃2名警察，造成4人死亡，兇嫌後來逃進一處民宅藏匿，與警方對峙一夜，最後在凌晨4時半遭到拘捕。根據調查人員透露，兇嫌人向調查供認不諱，並表示：「我殺了他，毫無疑問，就是我開槍打死了他。」自2015年以來，他已獲准擁有4支合法獵槍，其中包括一把霰彈槍和一把空氣槍。

據《NHK》26日報導，因涉嫌殺人而被捕的青木政憲平時務農，在長野縣中野市經營著一家農場。附近居民表示他和父親一起種水果。父親是中野區議會議長青木正道，與父親、母親、姑姑生活在一起。

據警方表示，自2015年以來，青木政憲則獲准擁有4支獵槍，其中包括一把霰彈槍和一把空氣槍。附近的一名男子表示他是一個很普通的人，意思即青木政憲平時為人相當正常。

青木政憲接受警方問訊問後承認了指控。關於他被包圍時的情況，長野縣警察本部部長小山巖表示兇嫌沒有提出任何要求，在警員勸說投案自首，當他從前門出來時，兇嫌將手放在他的頭上，確保他沒有拿任何東西，警方隨即上前將其逮捕。