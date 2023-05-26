高雄農改場開發出「洋蔥採收機」，不同於日本進口的收穫機，它從採收、土塊分離至剪葉完成一貫化作業，大幅減少採收人力成本。（謝佳潾攝）

高雄農改場開發出「洋蔥採收機」，不同於日本進口的收穫機，它從採收、土塊分離至剪葉完成一貫化作業，大幅減少採收人力成本。（謝佳潾攝）

高雄農改場為舒緩洋蔥產業缺工問題、提高採收效率，特別開發出「洋蔥採收機」，不同於日本進口的收穫機，這輛由國內開發的機械可從採收、土塊分離至剪葉完成一貫化作業，大幅減少採收人力成本；農改場26日在屏東恆春鎮農會示範田區實測效果，觀摩的農友建議機械的動力配置需調整。

高雄農改場指出，洋蔥是台灣重要經濟蔬菜，種植面積約1205公頃，主要產區位於屏東恆春鎮、車城鄉及枋山鄉等地，目前以人工採收為主，但現今面臨缺工問題，因此為提高作業效率、降低生產成本，已從日本引進洋蔥收穫機，盼藉此提高市場競爭力。

但農改場不諱言，恆春地區因環境特殊，採收時常夾帶大量土塊，且土塊與蔥球難以被機械分離，導致引進的機械不受農民青睞。為此，高雄場研發可將土塊篩除並同時剪葉的一貫化「洋蔥採收機」。

農改場表示，高雄場開發的洋蔥採收機械具有篩除土塊的特點，從採收、土塊分離、剪葉，完成一貫化作業，可大幅減少採收人力成本，若洋蔥採收機能普及使用，可望提升蔥農收益、讓台灣洋蔥產業永續發展。

農改場為實驗自行開發的洋蔥採收機效果，特於26日在恆春鎮農會示範田區實測，並邀請產、學、研等單位一同到場討論，並蒐集農友及農機業界人員對洋蔥採收機械的意見，以供日後持續改善。

對此，有農友表示，洋蔥採收機的動力配置需要再調整，效果會更好。恆春農會總幹事林順和指出，這輛國內研發的採收機，完美縮短洋蔥採收流程，待改善得更好後，1輛採收機大可抵12名人力，對蔥農而言絕對是福音。