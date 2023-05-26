苗栗縣竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧在造橋百年驛站展出個人手捏陶貓。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧在造橋百年驛站展出個人手捏陶貓。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧在造橋百年驛站展出個人手捏陶貓。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧在造橋百年驛站展出個人手捏陶貓。（謝明俊攝）

竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧從年少時期習畫，身旁都有一隻貓陪伴，貓在她的生命中不僅是寵伴，更是創作的靈感來源，進入竹南蛇窯後，鄧淑慧更將陶藝與貓結合，親手捏出一只只的陶貓，種種型態，生動感人，過去，許多舊時日式老屋都是貓兒出現的最佳場景，鄧淑慧特別與造橋百年驛站137製造社合作，將個人20多年來所捏製的陶貓集結展出，讓大家一品貓與老宅的互動深情。

造橋火車站過去在日據時代是為驛長所興建的職務宿舍，目前仍然留存其中2棟日式全木造宿舍，在委託管理的造橋鄉公所斥資重新整修後，由承租經營的137製造社負責規畫，以地方文化藝廊的型態重新展示在民眾眼前，137製造社推出山線百年客家輸出系列展覽，首場展出就邀請竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧的「貓咪去旅行」─鄧淑慧陶與空間的對話，讓姿態表情多樣的貓兒們，任意地在百年日式老宅前展姿。

鄧淑慧捏製陶貓20多年來，用各種不同型態方式來塑出心中的愛貓，其中在竹南蛇窯的貓兒「小熊」更是她創作的靈感來源，經常小熊充當鄧淑慧的模特兒，靜靜地蹲座地上時間過久，還不小心打起盹來，模樣嬌憨，令人愛惜。

為了這次展覽，鄧淑慧抽空將要展開的陶貓們帶到百年驛站，一一拍下照片製成作品集，並從26日開始到6月26日展出一個月，讓大家從鄧淑慧豐富的作品呈現以及結合空間紋理展示，讓貓咪喜歡在樹下徐風中沉思，貓咪在陽光下打盹，貓咪看著火車慢慢開過來又遠遠離去，貓咪愛看人來人往的驛站，貓咪遇到了許多時空旅人，透過這次的展覽，希望可以蒐集到更多的故事