桃園市6月1日起推動「靜桃計畫」，將對50處改裝噪音車熱點，進行跨局處強力稽查。桃園警分局25日晚間環境保護局及桃園監理站合作，在桃園市桃園區力行路258號前，執行取締改裝噪音車勤務，經檢測有16車噪音超標，立即製單舉發。

警方表示桃園市議會多名市議員要求市政府加強改裝噪音車輛聯合稽查。市府預計於6月1日開始「靜桃計畫」，啟動跨局處聯合執法，針對車輛噪音熱點強力稽查，以維護民眾生活品質與環境安寧。

環保局將增加聯合稽查取締噪音車輛勤務頻率，增購聲音照相科技執法設備，警察局則增加路邊攔查、臨檢勤務照相通報到驗，經發局加強輔導汽機車商業合法經營，藉由整合跨局處資源強力執法，以遏阻歪風。「靜桃計畫」從原本每周3次擴大到每天聯合稽查，駕駛人切勿心存僥倖，以免荷包失血。

桃園分局25日20至22時與環境保護局及桃園監理站合作，在桃園市桃園區力行路258號前，共同執行取締改裝噪音車勤務，共攔查大型重型機車3輛、普通重型機車24輛，經檢測有16輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，桃園警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。

青溪所員警陳昱翔於勤務期間、在春日路發現一輛重機後載乘客未戴安全帽，立即攔查取締，發現王姓駕駛涉嫌竊盜案遭發布通緝，全案依法歸案。