長沙發生一家5口命案 陸警方通報：男子殺害家人後輕生 17:002023/05/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長沙一社區日前發生一家5口命案，大陸警方26日通報，疑似男子因債務與家人爭執，殺害家人後輕生。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據湖南長沙市公安局開福分局26日通報，24日晚間根據民眾報警線索，在長沙市開福區某社區一居民家中發現住戶、29歲男子郭某穎等5人死亡。 據公安機關初步查明，犯罪嫌疑人郭某穎因欠下高額債務與家人產生爭執，在家中殺害4名家人後畏罪輕生。目前案件正在進一步偵查中。 ★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。 #殺害 #湖南 #長沙市 #公安局 #家人 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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