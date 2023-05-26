根據湖南長沙市公安局開福分局26日通報，24日晚間根據民眾報警線索，在長沙市開福區某社區一居民家中發現住戶、29歲男子郭某穎等5人死亡。

據公安機關初步查明，犯罪嫌疑人郭某穎因欠下高額債務與家人產生爭執，在家中殺害4名家人後畏罪輕生。目前案件正在進一步偵查中。

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