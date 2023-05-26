頭份市長羅雪珠表揚苗栗特教學校啦啦隊勇奪世界盃亞軍。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊，月前代表台灣赴美國佛羅里達州奧蘭多參加世界特奧啦啦隊錦標賽，勇奪銀牌，載譽歸國。學校啦啦隊共23名選手，其中有7人是來自頭份市，3人就讀國中部、4人就讀高職部，頭份市長羅雪珠26日特別邀請7人到市公所，頒發獎金鼓勵學生，肯定他們的表現足為頭份之光。

榮獲亞軍的苗栗特教啦啦隊，7名住在頭份市的隊員們包括了葉宏銘、曾湘芸、古淯瑄、詹昆霖、陳彥翔、鍾葦琳及莊凱皓等7位學子，羅雪珠誇讚他們不僅是苗栗縣榮耀，也是頭份之光。

頭份市長羅雪珠表揚苗栗特教學校啦啦隊勇奪世界盃亞軍。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠表揚苗栗特教學校啦啦隊勇奪世界盃亞軍。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

26日上午，羅雪珠特別邀請7位傑出的頭份學子及家長們到頭份市公所，頒發獎勵金表揚他們在國際競賽獲得佳績，羅雪珠並肯定孩子們的辛勤努力練習及不放棄的精神，不論隊形變化、技巧、培養團隊默契等都需要比一般人多上好幾倍的時間努力練習，也要感謝學校老師耐心教導與陪伴，艱辛訓練過程令人感動，當然，這些慢飛天使背後還有家長們的陪伴，全力支持他們，才能讓他們沉著應戰、調適心理壓力而表現傑出，有機會站上世界的舞台，為台灣在國際競賽中嶄露頭角、贏得殊榮。