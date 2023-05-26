針對竹北濱海易積淹水地區，市長鄭朝方（右）允諾將調派3座抽水機常駐鳳山溪出海口。（竹北市公所提供／邱立雅竹縣傳真）

19日短延時強降雨造成竹北濱海地區多處淹水，竹北市公所舉辦易淹地區改善說明會，市長鄭朝方允諾將調派3座抽水機常駐鳳山溪出海口。縣議員張珈源也在26日議會質詢時請縣府提出改善措施，工務處回應將有多項計畫逐步緩解，至於是否增設固定式抽水站，會跟二河局討論鳳山溪河道管理，若有相關經費工務處可加緊來辦。

519強降雨造成竹北崇義里、尚義里等多處低窪地帶淹水，竹北市公所25日傍晚舉辦易淹地區改善說明會，鄭朝方表示，造成此次淹水的貓兒錠圳幹線，其中臨海側支線屬3不管地帶，市公所願意先行提撥400萬經費清淤，後續將再進一步釐清行政程序權責。

針對西區易淹地區排水改善計畫，上游目前由新竹縣政府每年清溝，短中期計畫，公所今度將提撥750萬工程經費對貓兒錠圳幹線下游清溝，並檢討鳳岡路五段415巷道路側溝改善可行性。至於長期改善建議，將請縣府於出海口及水閘門前設置固定式抽水站興建計畫，避免遇漲潮無法排水的情況再度發生。

工務處也在議會接受張珈源質詢時回應表示，縣府每年均有編列預算給鄉鎮公所針對部分地區區排清淤。針對不同權責單位所屬道路側溝等，也已有定期疏洪。519淹水事發後，第1時間工務處趕緊會勘，並排定6月6日重回現地再次會勘，並請相關單位協助疏洪。

至於是否增設固定式抽水站，工務處表示，像是二河局在溝貝地區設有抽水站，由工務處代管，功能運作都正常，假設鳳岡地區要做抽水站，將會跟二河局討論鳳山溪河道管理，若有相關經費工務處可加緊來辦。