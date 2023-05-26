針對美國是否會將台灣納入「核保護傘」的議題，外交部長吳釗燮日前在備詢時稱，與有相同訴求的好朋友之間「有所溝通」，但討論內容不適合公開說明，但國防部長邱國正卻說「我不知道」，引發各界議論。退役中將帥化民表示，「吳釗燮就是空穴來風」，都是政治議題，軍事上根本不可能。

帥化民今在直播節目《觀點龍行天下》中表示，台灣若要納入核子保護傘，第一個辦法是加入「友盟關係」，但美國與台灣並沒有，且美國還是堅持一中政策，第二個是「核子部署」，也就美國把核子飛彈放到台灣來，「這做不到，美國不會做」。帥化民也直言，「吳釗燮這是空穴來風」。

帥化民也解釋，支援戰爭有很多種方式，精神支持、物質支持、戰術戰技教學、提供輕裝備，最後才是戰鬥部隊介入的局部戰爭，局部戰爭才會引發全面戰爭、再到核子戰爭，「哪有一步就跳到核子戰爭，就是政客放話、空頭支票」。

帥化民也說，就算美國真的說要納台灣進核子保護傘，「你敢不敢做？中國大陸會相信嗎？沒有人會拿這個來賭，我不相信拜登會說這種話」。他認為，白宮只會強調美國有核子武力、中國也會回說中國也有核武，這就是雙方在戰略上的虛張聲勢。帥化民解釋，核武也有分為「戰術性核武」和「戰略性核武」，前者是攻擊一個地面大的軍團、海上船團，後者就是大當量，能摧毀一座城市、一個國家的核武。

帥化民認為，空口白話說有核子保護傘，唯一的作用就是給台灣的老兵「打雞血」，只是政治的議題、軍事上不可能。