苗栗縣君毅高中舉辦升學暨就業博覽會 提供畢業生200個職缺。（君毅高中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅高中舉辦升學暨就業博覽會 提供畢業生200個職缺。（君毅高中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅高中在高3學生畢業前夕，舉辦餐旅群升學及就業博覽會，邀請廠商和鄰近大學參與，提供200多個職缺，期望能幫助學生築夢就業，實踐「選技職，好好讀，有前途」的理念。

君毅高中校長林慶旺表示，學校積極推動君毅幸福工程，聚焦培養學生帶得走的能力以滿足職場的需求，並獲得業界的青睞。這次的升學暨就業博覽會，邀請了多家知名企業和2所大學，包括國賓飯店、漢來美食品牌餐廳、瓦城泰統集團、豆府餐飲集團、爭鮮迴轉壽司、芙洛麗、50 嵐、永盈餐飲、星巴克、西湖渡假村、麥當勞、樂玩咖啡、泰安觀止溫泉、馥鬱金香酒店、國軍人才招募中心等企業機構，以及萬能科技大學和育達科技大學，為畢業生提供了200多個就業和升學選擇。

實習組長林清泉表示，就業博覽會的目的是協助畢業生順利迎接職業生涯的挑戰。學生們將有機會與各大知名企業的招聘代表進行面對面的交流，深入了解他們的企業文化、招聘需求和職位空缺。這場博覽會對就業有興趣的學生，絕對是一個不能錯過的盛會。

君毅高中專業職群榮獲教育部評鑑「一等」殊榮，校方引進產業界技術交流，讓學生所學專業技能能夠充分應用於職場。課程設計皆以無縫接軌為目標，建議學生不妨先進入業界磨練，發現不足之處再去進修，藉此減少學用落差的問題。