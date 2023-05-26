YouBike日前爆發個資外洩事件，全國超過4萬人個資遭竊，微笑單車公司也在稍早公布補償方案，表示將提供遭竊騎乘紀錄相關會員每人500 元之YouBike2.0騎乘券，預計9月份發放使用。微笑單車行銷經理林苑毓表示，目前已將所有資料提供給檢調，待調查完畢後會直接發送騎乘金到受影響之會員YouBike2.0 APP中，不會再另外公布名單或是主動發送簡訊給用戶。

林苑毓表示，已把所有資料都給檢調，微笑單車會擴大匡列，通案補償對象人數會大於初步統計的4萬593筆，據調查，此次駭客非駭入系統竊取密碼，而是以大量非法取得的帳號密碼，循正常管道嘗試登入用戶帳號，登入成功後疑似竊取卡片號碼跟租借紀錄，但不會得到會員其他個資，詐騙集團用這個當作誘餌，再假冒微笑單車名義詐騙。

微笑單車呼籲，民眾在不同平台不要使用相同密碼，以免輕易遭到破解，至於民眾怎麼知道自己可否拿到通案補償金，林苑毓表示，會以檢調最後提供的名單為主，直接發送騎乘金到騎乘紀錄遭竊取之會員YouBike2.0 APP中，不會再另外公布名單或是主動發送簡訊給用戶，避免詐騙集團見縫插針，進行二次詐騙。

若有會員遭假冒微笑單車名義進行詐騙的受害民眾，請盡速於28日零時前向警察單位完成報案，可額外申請個案補償，不過報案時限相當趕，對此林苑毓表示，這個事件微笑單車已經用最大的能力以及資源來提醒民眾，只能以最大的誠意彌補一部分，也必須要有時間點，也希望不要再發生詐騙。