屏東市許多大型聚落經幾年努力修復與重建，總吸引許多遊客到訪，今年春節10天連假，遊客到訪率就有百萬人次，為因應自由行及深度旅遊等多元旅遊型態產生，屏縣府為提供來屏東市旅客有多元住宿型態選擇，依據民宿管理辦法，經過1年多來努力，5月23日正式公告屏東市都市計畫區內劃設「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿的範圍。

此次公告得申請設置民宿的劃設範圍有2處，第1處為屏東市「勝利星村周邊區域」：西以和平路，南至建國路，接東到台24線並北轉自由路到忠孝路圍繞範圍。第2處為「屏菸1936文化園區周邊區域」：沿民生路至民生東路為界，再沿和生路一段到歸仁路住宅區，再沿菸廠圍牆為界，後沿民興路至民福路，再至殺蛇溪為界圍繞之範圍。

此2處為經縣府召開文資委員顧問會議通過，屬是屏東市歷史建築最密集的區域，包含勝利星村、屏東菸廠等歷史建築，還包括屏東書院、屏東公園，更有代表庶民日常的北區市場及大埔飲食文化，範圍內還密布歷史悠久的廟宇及信仰中心如媽祖廟，兼具文化資源的深度及厚度。

屏縣府指出，相信日後可提供來屏東遊客更多樣住宿選擇，期待屏東市區透由此次劃設程序且完成1個月公告後，即可開放屏東市居民取得申請民宿資格，鼓勵有興趣民眾來申請，讓更多外地人透由住宿的多元選擇更認識屏東。