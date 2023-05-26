張軒睿首次嘗試陰險角色。（八大提供）

曾敬驊演活中二生圈粉無數。（八大提供）

曾敬驊主演的八大戲劇台《不良執念清除師》即將完結，曾敬驊將與死去的父親竇智孔再次見面、告別，他不諱言每一句台詞都戳中哭點，有感而發說：「在長期的拍攝狀態下，無意中自己也進入了一永的生活，當下為他難過，也跟他一起感同身受見到爸爸的那一刻。」

竇智孔回想當時拍攝的情景，表示導演與團隊創造的氛圍很好，他自己也很流暢的在角色裡感受，情緒上他沒有特別去壓抑，反而是很順著節奏走。他說：「詮釋父親這樣的角色剛好非常貼合我最近的生活，所以感覺就像是跟兒子聊天一樣，有一種小孩長大後的感覺！」

首次嘗試陰險角色的張軒睿，隨劇情鋪陳，鄰家男孩形象一夜崩壞，留言板上網友形容他是「披著天使外衣的惡魔」、「把無辜感的變態詮釋非常傳神」，張軒睿表示自己平常就都有在看關於犯罪兇殺的紀錄片，從不同的紀錄片中會看到一些相似與不一樣的地方，「我之前就很想嘗試反派，所以當時能得到和真（劇中名）這個角色非常開心。」

網友發現故事最後蒲一永以翻白眼來收尾，大讚是神來一筆的設計，曾敬驊說，這是他跟導演一起嘗試了三、四種方式，猜想應該是導演特別喜歡這顆鏡頭；曾敬驊對於表演成績他謙虛自評86分，「我想謝謝導演寫出一個那麼棒的角色讓我嘗試，我會繼續努力。」《不良執念清除師》最終回於27日晚間8點在八大戲劇台全台首播。