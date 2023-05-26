行政院發函通令各部會，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，不享有或負擔中華民國國民的權利義務，「大陸地區人民亦為中華民國人民」等相關函釋，即日起應停止適用或不再援用。綠委強調，這跟台獨一點關係都沒有，民進黨沒有去改變憲法上的法理基礎，但是函示要改變的，是我們不符合現實、沒有去正視兩岸互不隸屬的情形，只是在導正法律解釋上產生的謬誤。

民進黨立委鄭運鵬說，上周他有拿一份法院判決案例，有中國來台灣的旅客，因為我方道路問題申請國賠，後來法務部准了，引用30年前法務部的函示，當時還有部分人理解大陸人士就是中華民國國民。

鄭運鵬說，上周他質詢完後，法務部與司法院也認為這是有問題，行政院手腳很快，整理包含法務部、陸委會、內政部跟其他相關單位函式、公文，檢查到底有無不一致狀況。

鄭運鵬指出，昨天有收到行政院的函，上面講說憲政、法律實務也好，中國人民對台灣沒有服兵役、納稅的權利義務，他們根本不可能具有中華民國國民的身份，如果以後遇到權利義務相關的事情，例如說相關國賠申請，他認為只要是政府方的過失，不因為對方是哪裡人或其他國家的人，政府有義務要國賠。

鄭運鵬強調，法院不要再去引用30年前的見解，昨天行政院做統一函式很好，現實上，「我們去講中國來的旅客是中華民國國民，他自己也不能接受。」這並不是差別待遇，而是統一見解，這是好事。他說，如果要國賠，只要政府有過失都賠，不管中國來的、日本來的、美國來的都一樣。

對於外界質疑又在搞台獨，鄭運鵬表示，這跟台獨一點關係都沒有，我們去講說中國來的朋友，包含學生、旅客，「你說他是中華民國國民，他可能也不能接受吧！」台灣人到中國經商、留學，說他們是中華人民共和國國民，也不能接受，這反而是尊重他們，如果有人堅持說，大陸人士都是中華民國國民的話，不曉得誰可以接受這樣的解釋與法律。

民進黨立委趙天麟表示，憲法上有大陸地區、台灣地區，《兩岸人民關係條例》也有相關規範，兩岸有特殊性沒有錯，但是特殊性不能去改變兩岸互不隸屬的事實，不管是各種公民權利上面，大陸的民眾跟在台灣民眾，屬於不同憲政與法治制度。

趙天麟認為，如果「大陸地區國民」整個適用「中華民國國民」的法律概念，將造成有違人民法律情感的判決，造成實質對於台澎金馬地區中華民國國民實質侵害，民進黨沒有去改變憲法上的法理基礎，但是函示要改變的，是我們不符合現實、沒有去正視兩岸互不隸屬的情形，任由法院好幾個判決，認定大陸地區民眾適用中華民國國民的權利，對台澎金馬2300萬中華民國國民侵害是不利的。

他強調，這跟台獨完全沒有關係，也沒有改變法理基礎，只是在導正法律解釋上產生的謬誤。