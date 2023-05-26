南投縣長許淑華上任致力推動雙語教育，期許學子「立足南投．放眼世界」，縣府文化局26日在埔里大馬璘遺址文化園區舉行「文化導覽員雙語教育體驗」活動，除建置雙語解說牌，遊客用智慧型手機掃描QR碼，就能觀賞雙語導覽影片，甚至透過《大家說英語》雜誌讓大眾認識大馬璘遺址，並到南投展開文化之旅。

縣府文化局長林榮森說，藉由雙語教育的推廣，增加埔里大馬璘遺址文化園區能見度，特地邀請國立成功大學考古學研究所長劉益昌、國立自然科學博物館考古學研究員劉克竑、國立暨南國際大學助理教授簡史朗，共同拍攝雙語導覽解說影片，讓民眾在現場也能夠利用手機掃描QRCODE碼，連線觀看雙語教育影片，達到數位學習機會。

承辦人、文化局文資科長張貴智指出，他們特地邀請《大家說英語》團隊以生活口語化英語，在雜誌介紹大馬璘遺址文化園區，讓大眾認識大馬璘遺址文化，甚至來南投展開文化之旅，領會南投除了美麗的自然風光，還有豐厚的文化底蘊，帶動國際觀光。

張貴智說，縣府文化局已向教育處爭取，將「大馬璘遺址文化雙語教材」納入全縣國中7年級社會領域「史前文化與原住民族」單元，作為融入環境教育主題課程教案，並排定於112學年度環境教育教案甄選活動競賽，鼓勵教師設計相關教案，透過多元教育的方式，讓在地學子享受豐富的文化饗宴。

許淑華表示，大馬璘遺址文化園區除可共同延續歷史文化內涵外，亦可帶動國內跨語言、跨領域的合作發展，營造友善的雙語學習環境，讓孩子從生活中培養外語能力，透過生活環境學習，進而對南投先民文化產生認同，甚至以外語向造訪的外籍遊客進行導覽，帶遊客體驗文化遺址及考古之美。