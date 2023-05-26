昨（25）日11時許，台北市士林橋頭兩名機車騎士發生行車糾紛發生衝突，謝姓男子遭邱姓男子怒罵髒話及踹車後，邱男騎車離開現場，謝姓騎士尾隨至雙溪橋下，又遭邱男拔鑰匙並丟棄路旁後騎車離去。

士林分局交通分隊長呂昭霆說明

士林分局蘭雅派出所接獲報案，依規定受理公然侮辱、強制等罪，另隨即通知涉嫌人邱男到案說明，邱男坦承不諱，全案依違反刑法公然侮辱、強制罪嫌函送偵辦。

士林分局呼籲，遇有行車糾紛，請保持理性處理，勿有脫序行為，以確保雙方安全，並避免事故發生。

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