賈靜雯近日參加大陸唱跳實境節目《乘風2023》（又稱《浪姐4》），最新一期節目來到二公表演，她和Ella（陳嘉樺）、秋瓷炫、吳倩成為隊友，選唱周華健的《一起吃苦的幸福》，感性提到大女兒梧桐妹，並回首當年離婚的心境。

賈靜雯在排練時聊到詮釋歌曲的心境，她坦言唱這首歌就想到大女兒Angel（梧桐妹），因為女兒跟她一起經歷了吃苦的過程，「但現在我覺得很好，就是走過了那段，陪她高高低低起起伏伏」。

她也表示和大女兒的關係不太一樣，「我們倆到現在的緊密度，或許可能跟離婚有關，就是所謂的一起吃苦，那段過程陪著她、爭取她，讓她在我身邊的那段時間其實很深刻」。

賈靜雯感慨「她是我第一個孩子，也是我第一次怎麼懂得當媽媽，所以我覺得那個力量是無比強大的」，她也一度講到哽咽，「因為有了我大女兒，才知道我可以那麼堅強。」

而賈靜雯隨後也在微博轉發這段節目片段，寫下：「人生好多起伏，但這些過程都是我的養分，謝謝我的大女兒來當我第一個寶貝！也是我最堅強的後盾」。