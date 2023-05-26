卡拉OK店闆娘莫名失蹤，「人間蒸發」6年後才真相大白，這是怎樣一件奇案？

2014年，在鳳山區經營卡拉OK店的林姓婦人因失蹤多日，家屬到鳳山分局報案，當時警方研判案情不單純，朝刑案方向偵辦，卻一直找不到林婦。人，怎麼可能憑空消失呢？但查來查去就是沒頭緒，最後成了「冷案」，也逐漸為人們淡忘。

直到6年後，才有了驚悚答案。2020年4月2日，純樸的高雄市橋頭區有塊地，因長期遭棄置垃圾，環境髒亂，地主接獲通知，委託工人進行除草整地，工人們一如往常，以機具開始工作，但當怪手挖掘到樹根附近時，連帶掀起1個「橘色塑膠桶蓋」，桶子傾倒一看不得了，竟隱約能看出有1具屍體，嚇得眾人趕緊報警。

工人於高雄捷運橋頭糖廠前一塊空地整地時，意外發現1具埋藏在地底下的女屍，現場拉起層層封鎖線（本報資料照）

員警到場後拉起封鎖線，打開桶子，發現確實有位死者，身體已腐爛變黑，以彎曲姿態被塞入塑膠桶，如密封罐般被塵封多年，死狀悽慘，現場飄散難聞異味，經鑑識小組人員研判應是成年女性。不過，腐爛的屍體，手指頭卻留下端倪。

詭異的是，腐爛的屍體中，手指頭卻留下端倪。死者的右手食指雖然已塌陷，仍保有如紙片薄般的一層皮，警方不敢隨意移動，立刻拍照採集指紋，比對身分，很快就查出死者就是6年前被通報失蹤的的林姓婦人。

但線索到這裡又斷了：不知道她是何時遇害，加上凶手手段凶殘，明顯就是想毀屍滅跡，該怎麼尋凶呢？

「冥冥之中，就好像註定些什麼…」，參與這起案件的岡山分局偵查隊偵查員陳宥瑋憶起，專案小組調出當年鳳山警方追查資料，鎖定當時因欲盤下卡拉OK店曾與林婦有過紛爭的吳俊忠及熊俐琪，研判與這2人脫不了關係，如今案件又有新進展，警方不敢打草驚蛇，兵分多路，到2人現住地埋伏。

不過令人毛骨悚然的是，明明事情已經在新聞上曝光，但吳俊忠以及熊俐琪卻還是正常過生活，異常冷靜，讓承辦員警印象深刻，只能繼續跟監蒐證，待時機成熟後分別將吳、熊逮捕到案，見警察上門心裡似乎有底，還企圖將過錯推給對方，只是證詞漏洞百出。

原來6年前，吳俊忠、熊俐棋從網路廣告得知林姓婦人打算轉讓卡拉OK店，支付5000元訂金取得店面鑰匙後，卻得知房東不願續租的消息；2人不甘心血、開店成本白費，後續與她發生爭執，還拿剪刀剪頭髮，奪走手機、剝光衣服，並囚禁在夾層房間，隔天，林婦對外呼救，先後以勒頸及持鈍器等方式施暴，導致她遍體鱗傷，最終因橫紋肌溶解症身亡。

擔心東窗事發，他們竟將屍體放進大型塑膠桶並倒入鹽酸、以水泥覆蓋，並埋入地底中，自以為能湮滅證據，卻沒想到反讓屍體延緩腐化。

承辦員警說，當年要不是林婦曾因案留下指紋建檔，整地的怪手再差幾公分恐就破壞屍體，甚至時間再拖長，可能連指紋都留不下，層層巧合堆疊下，將所有關鍵證物串聯，讓埋藏於地底桶內含冤6年的她，得以重見天日。