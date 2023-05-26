因應疫後國際觀光趨勢，交通部長王國材與觀光局長張錫聰今天在台東桂田喜來登大飯店辦理2023觀光業界座談會東部場次，花蓮及台東兩縣觀光業者、包括食、宿、遊、購、行各產業現場交流。

王國材表示，疫後全世界都在爭取國際觀光客，交通部透過加速擴大吸引國際觀光客方案及整合東南部觀光圈資源，希望在非假日期間吸引國際遊客來東部旅遊，加速東部觀光產業振興。今年觀光局來台旅客目標為600萬人次，日前已迎來200萬入境旅客，遠遠超越本年度第1季82萬人次目標，此次座談會6面向包含國際觀光起飛，吸引國際人士來台；缺工採短期補助提供正向工作條件；纜車、輕軌、人行步道改善、台灣好行等交通政策規劃改善；智慧觀光及低碳旅遊的推動，推展優質旅遊並期許與各區域觀光產業夥伴合作，全力衝刺來台旅遊人次。

搶攻國際觀光客，交通部觀光局今天與花東兩縣觀光業者座談。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴應邀致詞時提到，目前各縣市積極採取許多措施搶攻國內旅客，台東縣政府也在疫情期間不間斷的整備軟硬體之外，透過推動台東觀光未來學堂培育人才及提升旅遊服務品質、特色旅宿認證計畫積極營造台東友善住宿，還有舊站特區未來空間利用規劃等，以提供來台東旅客有更加舒適便捷的旅遊。

台東縣政府積極搶攻國際市場，5月初就已首開先例與國際平台AGODA合作，鎖定亞洲各國新加坡、香港、韓國、日本、馬來西亞等千萬旅客，預計將於9月份在香港、新加坡辦理推廣活動，10月前往日本旅展行銷台東，期盼透過多角化的行銷策略，可以吸引更多國際遊客來到台東。