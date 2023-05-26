梁文音近來推出新單曲〈再一組就好〉，日前在出道15周年個唱「2008」上首度曝光，她帶領4名舞者唱跳，舞蹈結合深蹲、抬腿、波比跳（Burpee）等健身動作，梁文音宛如化身「塑身女王」，更驚喜邀來師弟「自由發揮」時隔8年再合體，穿上運動服一起跳動。

「自由發揮」李伯恩透露一個月前答應邀約後，邊控制飲食，邊聽〈再一組就好〉邊健身，成功剷肉12公斤，直言：「決定將新一代的塑身女王，頒發給梁文音。」阿達則坦言，以前對梁文音的印象就是「白富美」，妙喻以前像從森林走出來的小公主、現在像是從戰場出來的女漢子。

梁文音近年透過運動調整飲食、作息，除了自信上的提升，她認為最明顯的就是穿衣不再被尺寸綁架、好看就好，也勇於挑戰不同以往的表演型態，問到目前體脂多少？她表示已很久沒量，僅養成每天「裸體照鏡子」自我檢視，她說：「我的營養師請我把體脂器丟掉，希望我以視覺感受為主，不要因量體重、體脂影響一整天的心情，不用太依賴數字這件事，也給我內心滿大的釋放。」