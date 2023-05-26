子公司華南銀行2023年第一季自結稅後純益46.65億元，年成長27.8％，EPS 0.48元，年化ROE 9.06％、年化ROA 0.52％，占集團獲利貢獻91％。存、放款業務動能持續擴增，餘額分別成長2.6％和2.1％，都更與危老融資餘額分居公股行庫第二及第三名，國內聯貸市占率擴增至14.7％，排名上升至第二名，信保基金保證餘額排名第四名，核心業務動能仍穩健成長，同時也維持良好的資產品質，逾放比率0.15％，備抵呆帳覆蓋率870.65％。

子公司華南永昌證券受資本市場交易量萎縮影響，2023年第一季經紀手續費收入縮減逾3成，自結稅後純益2.20億元，年減35.9％，EPS 0.34元，經紀業務市占率2.89％，融資餘額市占率4.79％。

華南產險擺脫去年年初大型商業火險賠案導致虧損的陰霾，2023年第一季自結稅後純益1.79億元，EPS 0.89元，簽單保費總收入36.61億元，年成長6.6％，市占率5.96％，同業排名第六名。

華南銀行持續積極發展數位金融科技，於今年2月3日成立「金融科技部」，厚植「創新、數據、敏捷」核心科技力，並攜手集團兄弟公司華南永昌證券，推出「一鍵雙開戶」服務，提供集團客戶更便捷的加乘服務，打造「以人為本、科技賦能」的領先數位銀行。

華南金控受去年股債市評價損失影響，在提列特別盈餘公積後，可發放盈餘為每股股利0.59元，經權衡近年獲利及股本成長速度後，為免過度稀釋每股盈餘，今年並未配發股票股利，且為維持財務健全及企業永續經營，經審慎評估考量後，決定不動用資本公積配息，故今年配發率較往年低，但長遠來看，將有利公司永續經營。

華南金控分析檢討近年獲利成長能力及同業獲利情形後，訂定「三年獲利提升計畫」，強化集團資本使用效率以提升獲利品質，搭配適度調控股本，將資本使用效率貫穿各子公司事業群，期能更有效運用資本及提升同業獲利排名。

華南金控首季獲利仍穩定成長35.4％，隨獲利穩定成長及股債評價逐漸回升，日後可將特別盈餘公積再轉回盈餘，並用於股利發放，以滿足股東及投資人的期待，持續為全體股東帶來更好的回饋。