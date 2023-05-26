新浪財經報導，各類股方面，教育類股震盪走高，記憶體晶片概念股持續強勢，恒爍股份飆出漲停，算力類股跟漲，AI、ChatGPT概念股回暖，雲端服務類股走強，醫藥醫療股集體活躍。

電力類股回調，太陽能、儲能等類股走弱，煤炭、基本金屬、油氣開採等資源股走低，電商、紡織、食品加工等消費類股集體調整。整體來看，個股漲多跌少，滬深兩市超過2,800股上漲。

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美費半噴出 台股早盤漲逾200點
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