新浪財經報導，各類股方面，教育類股震盪走高，記憶體晶片概念股持續強勢，恒爍股份飆出漲停，算力類股跟漲，AI、ChatGPT概念股回暖，雲端服務類股走強，醫藥醫療股集體活躍。
電力類股回調，太陽能、儲能等類股走弱，煤炭、基本金屬、油氣開採等資源股走低，電商、紡織、食品加工等消費類股集體調整。整體來看，個股漲多跌少，滬深兩市超過2,800股上漲。
在記憶體晶片概念股帶動下，A股26日午後止跌反彈，創業板指數跌幅收窄。上證指數26日收報3,212點，上漲11點，漲幅為0.35％。深證成指收報10,909點，上漲13點，漲幅為0.12％。滬深300指數收報3,850點，漲不足1點，漲幅為0.01％。創業板指數收報2,229點，下跌14點，跌幅為0.66％。
新浪財經報導，各類股方面，教育類股震盪走高，記憶體晶片概念股持續強勢，恒爍股份飆出漲停，算力類股跟漲，AI、ChatGPT概念股回暖，雲端服務類股走強，醫藥醫療股集體活躍。
電力類股回調，太陽能、儲能等類股走弱，煤炭、基本金屬、油氣開採等資源股走低，電商、紡織、食品加工等消費類股集體調整。整體來看，個股漲多跌少，滬深兩市超過2,800股上漲。
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