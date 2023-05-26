在記憶體晶片概念股帶動下，A股26日午後止跌反彈，創業板指數跌幅收窄。上證指數26日收報3,212點，上漲11點，漲幅為0.35％。深證成指收報10,909點，上漲13點，漲幅為0.12％。滬深300指數收報3,850點，漲不足1點，漲幅為0.01％。創業板指數收報2,229點，下跌14點，跌幅為0.66％。