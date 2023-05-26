雲林縣府推動微冊角落，使閱讀書籍成為日常，圖為古坑鄉荷苞村路邊的涼亭微冊角落。（周麗蘭攝）

台北市信義清溪協會、中國現代化文化基金會等25單位前年及去年在花東贈書4000冊親子書籍，今（26日）在縣議員李明哲牽線協助下，贈給雲林縣3000多冊，他們希望中國深層文化傳遞下去，總計有15所國小受益。

上述2單位發起「偏鄉學校教育文化希望工程」，台北指南宮、中華民國船長公會、國際獅子會、雲林縣團友會等25單位響應贊助，26日捐贈3000冊圖書給雲林縣的安定、馬光、廣興、文興、吳厝、永定、義賢、三和、大新、旭光、大同、中和、豐榮、大有、陽明等15所國小。

中國現代化文化基金會董事長張寶樂表示，這批書籍涵蓋漫畫版的名著、科技、教育、文化類圖書，可豐富各校圖書館資源，盼讓學生更樂意閱讀，培養閱讀理解能力，如果還有需要可以再贈，這些書只送不賣。

縣議員李明哲說，閱讀對當代小孩來說是個挑戰，看紙本的時間短、手機螢幕時間長，他很希望各校多布置讀書角落，從空間、氣氛、隨手可得讓孩子親近閱讀。

李明哲表示，這批贈書涵蓋文化傳統、生活教育，教育是國家的基礎工程，基礎不扎實就無法承先啟後，雲林縣長張麗善上任後積極推動品德教育，讓孩子們在校耳濡目染好的品德，不要把書讀到背上去，感謝25個單位在雲林灌溉知識與文化。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣文觀處推動「微冊角落」多年，讓閱讀成為日常，雲林特色店家如輕食餐廳、咖啡店、伴手禮、農場、文化館舍、手作工坊、麵包店、獨立書店、背包客棧、鐘錶行、理髮店，在店內放空一個角落、擺放一個書櫃，串連出雲林縣的多元閱讀地圖，感謝遠道而來的朋友們來雲林贈書，這份愛心將牽引更多愛心。