一名網友原本存了50萬準備向女友求婚，日前一名多年前軍中同袍突然聯繫他，稱有個投資管道能「只花10萬本金不到，半年獲利100多萬」，他原本先投20萬果真獲利15萬，接著50萬全投後就開始下跌，他擔心本金沒了，開始借錢貸款，最後投資老師、同袍全消失，而他已負債100多萬。

該網友在「匿名公社」發文，他省吃儉用2年存了50萬，想買戒指向女友求婚，日前一名軍中同袍突然致電他，稱是從其他朋友那拿到連絡方式，並透露這陣子進入一個投資群組，裡面有老師可以幫忙「只花10萬本金不到，半年獲利100多萬」，對方一直蠱惑他結婚很花錢，要他加入投資。

該網友拿出20萬出來投資，2個禮拜就獲利15萬，該同袍勸他不要拿出來，趁漲勢正好加大力道，一個月就能翻身，他後來就把剩下的30萬也投進去，沒想到隔天就大跌，投資老師就要他補錢去救，否則連本金都拿不回來，他於是向父母借錢、銀行貸款，2個月後他突然發現被踢出群組。

該網友後來找不到該老師，同袍的電話也變空號，報警後才知道全是詐騙，他崩潰「短短3個多月50萬全被騙走，還倒背了快100萬的債，現在不用說求婚了，連日子該怎麼過都是個問題」；其他網友留言「天底下沒有那麼好的事」、「你有沒有想過如果真的那麼好賺他為什麼要跟他說」。