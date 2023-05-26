潘慧如開寵物旅館，半年來仍處虧損中。（潘慧如經紀人提供）

潘慧如是愛狗人士。（潘慧如經紀人提供）

女星潘慧如去年底投身副業開設寵物旅館，正式跨入有5、6百億商機的寵物產業，位於大直的旅館看似經營的有聲有色。被問及寵物財是不是真的好賺 ？ 她苦笑表示 ： 「真的沒有外界想的那麼輕鬆，要賺錢不容易啊。營運至今6個月，目前還是每月虧損。」

對於寵物旅館開業半年仍處虧損窘境，潘慧如苦笑說 ：「 沒有關係啦，當初開店就知道很困難，但希望提升產業寵物照護的專業。虧損的部份也只能在演藝工作的本業再多努力一些來貼補了，希望越來越好。」

被問到經營的甘苦，潘慧如說開店之後真的很忙，除了忙演藝工作之外，幾乎天天都要進店處理事務，每天都吃不飽、睡不好，已經到了失眠的地步；目前最讓人煩惱的部份還是人事，總是會有一些意想不到的狀況，需要隨時處理。雖然辛苦，還是有很多窩心感人的地方，像毛孩住宿後回家，收到飼主對我們的照護有正面的肯定與感謝，照護的辛勞很快就拋在腦後了。

即使離開店賺錢目標仍須努力，但她將心比心，疫情3年來，潘慧如有感很多狗園及老人慈善機構捐款大幅減少，甚至資金短缺到幾近斷糧，所以特別號召藝人朋友為公益共襄盛舉，一同捐助物資義賣，包括好友陳柏霖，林依晨、王彩樺、吳依霖、柳燕、Gigi林如琦、楊雅筑等。

這次的義賣活動在本5月28日上午10點舉辦，地點就在3天2夜寵物旅館，義賣所得也將全數捐出給社團法人中華長照協會及「陳春女與萬丹流浪狗」，希望大家踴躍前往參加，為毛孩盡一份心力。