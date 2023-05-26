被尊為台灣新文學之父的賴和，在其5月28日129歲冥誕前夕，由其長孫、賴和紀念館暨賴和文教基金會創辦人賴悅顏代表，將〈豐作〉等文物捐贈予文化部所屬國立台灣文學館，並由文化部長史哲頒贈感謝狀。

文化部長史哲表示，賴和一生帶領台語現代化，可說是將「台語主流化」的重要人物，承諾政府承接賴和手稿後，除了將以國家級博物館專業妥善保存外，也一定會努力讓賴和的文學一代一代傳下去，更將賴和在大時代底下，為台灣底層反抗所留下的重要足跡延續下去。

台文館長林巾力表示，台文館與文學館家族長期合作，2020年賴和醫館的文物陸續捐贈進館；2021年出版《新編賴和全集》；2022年與台南藝術大學展開產學合作，以擬真複製技術協助賴和紀念館的日常展示。台文館除了將文物妥善保存，更會活化運用，向大眾持續訴說賴和時代的台灣人故事。

賴和紀念館暨賴和文教基金會創辦人賴悅顏表示，某次大雨部分手稿因而有受潮情形，保存維護手稿對地方館舍而言是相當大的負擔，家屬在參觀過台文館典藏環境後，共同決定將原典藏於賴和紀念館的賴和手稿原件捐贈至台文館。他也笑說，擬真複製技術真的很厲害，將原件與複製品並置時，4、5件中他只能辨認出1件。

台文館表示，「擬真複製技術」在原件得以妥善保存的同時，擬真複製品也能持續傳遞作家精神與文字力量。而台文館也長期致力於透過多元媒介向大眾推廣賴和的文學創作，曾轉譯賴和的作品，推出「驟雨」自動摺疊傘、「一桿秤仔」球棒等文創商品。